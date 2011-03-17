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Eşi Ergenekon'dan alınınca intihar etmek istedi

'Ergenekon' soruşturmasında, Malatya'da gözaltına alınan astsubayın eşi intihar girişiminde bulundu.

17 Mart 2011 02:00

T24 - 'Ergenekon' soruşturmasında, Malatya'da gözaltına alınan astsubayın eşi intihar girişiminde bulundu. Alınan bilgiye göre, soruşturma kapsamında yapılan aramalardan sonra gözaltına alınan jandarma astsubaylardan M.Ç'nin eşi H.Ç'nin, Fırat Mahallesi'ndeki evlerinde tabanca ile intihar etmek istediği ve bir el silah sesi duyulduğu öğrenildi.

Çağrılan ambulansla Malatya Devlet Hastanesi’ne götürülen H.Ç'nin yara almadığı, hastanede gözetim altında tutulduğu belirtildi.

Jandarma astsubay M.Ç, bugün 9 ilde yapılan 'Ergenekon' operasyonları kapsamında gözaltına alınmıştı.


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