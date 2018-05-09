Eşi, Demirtaş'ı ziyaret etti: Seçim çalışmalarını cezaevinden plastik bir masa ve sandalyede yürütüyor olsa da, kazanacağımıza olan inancı tam

HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, kızları Delal ve Dılda ile birlikte bir buçuk yıldır Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eşini ziyaret etti.

Başak Demirtaş, ziyaretin ardından Twitter'da yaptığı açıklamada HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Demirtaş'ın seçim çalışmalarını cezaevinde plastik bir masa ve sandalyeyle yürütüyor olsa da kazanacağına olan inancının tam olduğunu söyledi.

Başak Demirtaş, ziyaretin ardından kızlarının yer aldığı bir fotoğrafla birlikte Twitter'da "Bugün görüş günümüzdü. Seçim çalışmalarını cezaevinden plastik bir masa ve sandalyede yürütüyor olsa da, Selahattin’in kazanacağımıza olan inancı tam. Tüm halkımıza selam ve sevgilerini iletmemi istedi. T A M A M mı :))" paylaşımında bulundu.