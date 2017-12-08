Eşi de 1 gün sonra öldü; 65 yıllık çift birlikte son yolculuğuna uğurlanacak

Enver ALAS/İSTANBUL,(DHA) Tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden 91 yaşındaki Kore Gazisi Astsubay Süleyman Dilbirliği 65 yıllık eşi Nimet Dilbirliği de yaklaşık 12 saat sonra hayatını kaybetti. Süleyman Dilbirliği için bugün Selimiye Camii\'nde cuma namazına vakti düzenleneceği açıklanan cenaze töreni, ikindi vaktine ertelendi. Süleyman Dilbirliği ve eşi Nimet Dilbirliği\'nin cenaze töreni aynı anda gerçekleşecek. Cenaze namazı için camiye gelenler de aldıkları bu haber üzerine büyük üzüntü yaşadı.



Koreli Eunja Kim\'in manevi babası Kore Gazisi Süleyman Dilbirliği tedavi gördüğü hastanede dün vefat etti. Astsubay Süleyman Dilbirliği\'nin uzun süredir Alzeimer hastası olan 65 yıllık eşi Nimet Dilbirliği de gece saatlerinde hayatını kaybetti. Bugün cuma namazı sonrası Üsküdar Selimiye Camii\'nde askeri tören düzenleneceği açıklanan Dilbirliği\'nin cenazesi bu acı haber üzerine ertelendi. Süleyman-Nimet Dilbirliği çifti, ailenin talebi üzerine ikindi namazı sonrası düzenlenecek tören ile son yolculuğuna uğurlanacaklar.





\"ALLAH SENDEN SONRAYA BIRAKMASIN\"



Süleyman Dilbirliği 91, Nimet Dilbirliği ise 85 yaşındaydı. 1952\'de evlenen çiftin biri kız biri erkek iki çocuğu var. Nimet Dilbirliği\'nin iki yıldır mücadele ettiği Alzeimer hastalığı nedeniyle Kore Gazisi eşinin dün vefat ettiğinden haberi olmadığı öğrenildi. Yakınları, Nimet Dilbirliği\'nin sağlıklı olduğu yıllarda eşine \"Allah senden sonraya bırakmasın\" sözlerini sıklıkla söylediğini aktardı.





\"ALLAH\'IN SEVDİĞİ KULLARIYMIŞ\"



Öte yandan Astsubay Süleyman Dilbirliği\'nin akrabası Muammer Şehri ise basın mensuplarına yaptığı açıklamada Nimet Dilbirliği\'nin vefat ettiğini sabaha karşı öğrendiklerini belirterek, \"İkisini ikindi namazında defnedeceğiz. Çok enteresan bir olay. Allah\'ın sevdikleri kuluymuş, ikisi de beraber Hakkın rahmetine kavuştular\" şeklinde konuştu.





\"İYİ Kİ BERABER YAŞAYIP BERABER GİDİYORLAR\"



Süleyman Dilbirliği\'nin cenaze törenine katılmak üzere camiye gelen Kore\'den silah arkadaşları da aldıkları bu haber karşısında şaşkınlık yaşadı. Camiye gelen Kore Gazisi Ahmet Dayı, \"Böyle şeyler için \'oh\' denilmez. Ancak iyi ki beraber yaşayıp beraber gidiyorlar\" ifadelerini kullandı.





KORE GAZİSİ SÜLEYMAN\'IN HİKAYESİ BEYAZ PERDEYE AKTARILDI



Astsubay Süleyman Dilbirliği, Kore Savaşı sırasında ailesini yitiren 5 yaşındaki bir kız çocuğunu sahiplenerek, adını \'Ayla\' koymuş ve ona babalık yapmıştı. Kore Gazisi Süleyman\'ın bu öyküsü, Can Ulkay\'ın yönettiği \'Ayla\' filmine konu olmuş, film Türkiye\'nin 90. Oscar Ödülleri\' için \'Yabancı Dilde En iyi Film\' kategorisinde aday adayı gösterilmişti.

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