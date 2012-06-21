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Eşi başörtülü olan subaylara kurmaylık yolu açılıyor

AK Partili milletvekillerinin verdiği yasa teklifi ile eşi türbanlı olan subaylara "kurmaylık" yolu açılıyor

21 Haziran 2012 21:30

Harp Akademileri'yle ilgili düzenlemede, "eşi başörtülü subaylara kurmaylık yolu açan" madde kabul edildi.

Teklife göre, yürürlükteki mevzuatta, kurmaylık eğitiminin verildiği Harp Akademileri’ne girişte aranan “kendisi veya eşinin tutum ve davranışları” kriteri, okula girişe engel şartlar arasından çıkarılıyor. 

Böylece eşi türbanlı olan veya camiye gittiği belirlenen subayların en büyük handikapı ortadan kalkmış olacak.

Teklifle daha önce savaş hallerinde silah altına alınmadaki 15 yaş sınırı, uluslararası anlaşmalar doğrultusunda 18 yaş olarak yeniden düzenleniyor. 

 

Harp Akademileri Kanunu'nda değişiklik

 

Teklifle, yürürlükteki Harp Akademileri Kanunu’nun “Girişe Engel Haller” başlıklı 11. Maddesi’nin “d” bendindeki “Sıralı üç sicil amirinden en az ikisi tarafından kendisi veya eşinin tutum ve davranışlarından dolayı Akademiye girmeye layık görülmeyerek hakkında olumlu nitelik belgesi verilmeyen subaylar Kuvvet Harp Akademilerine alınmazlar” ifadesi değiştiriliyor.

Yeni teklifte bu bend “Sıralı üç sicil amirinden en az ikisi tarafından akademiye girmeye layık görülmeyerek hakkında olumlu nitelik belgesi verilmeyen subaylar, Kuvvet Harp Akademilerine ve Komutanlık ve Karargah Subaylığı Öğrenimine alınmazlar” şeklinde ifadelendiriliyor.  Böylece “kendisi veya eşinin tutum ve davranışlarından dolayı” ibaresi çıkarılarak, eşi türbanlı olan veya namaz kıldığı belirlenen subayların Harp Akademilerine girişindeki en büyük engel kaldırılmış oluyor.

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