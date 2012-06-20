Eşi başörtülü olan subaya kurmaylık yolu

‘Eşinin tutum ve davranışı’ kriterini kaldıran düzenlemeyle eşi türbanlı subaylara kurmaylık eğitimi verilen Harp Akademileri’ne girişteki engel kalkıyor.

Önder Yılmaz'ın Milliyet'te yayımlanan haberine göre, TBMM tatile hazırlanırken, AKP'li milletvekillerinin verdiği son dakika yasa teklifi ile eşi türbanlı olan subaylara “kurmaylık” yolu açılıyor.

Teklife göre, yürürlükteki mevzuatta, kurmaylık eğitiminin verildiği Harp Akademileri’ne girişte aranan “kendisi veya eşinin tutum ve davranışları” kriteri, okula girişe engel şartlar arasından çıkarılıyor.

Böylece eşi türbanlı olan veya camiye gittiği belirlenen subayların en büyük handikapı ortadan kalkmış olacak. Teklifle daha önce savaş hallerinde silah altına alınmadaki 15 yaş sınırı, uluslararası anlaşmalar doğrultusunda 18 yaş olarak yeniden düzenleniyor.

Türban sürprizi

AKP İstanbul Milletvekili Şirin Ünal ve Çankırı Milletvekili Hüseyin Filiz tarafından verilen Harp Akademileri Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nden “türban” sürprizi çıktı.

Teklifle, yürürlükteki Harp Akademileri Kanunu’nun “Girişe Engel Haller” başlıklı 11. Maddesi’nin “d” bendindeki “Sıralı üç sicil amirinden en az ikisi tarafından kendisi veya eşinin tutum ve davranışlarından dolayı Akademiye girmeye layık görülmeyerek hakkında olumlu nitelik belgesi verilmeyen subaylar Kuvvet Harp Akademilerine alınmazlar” ifadesi değiştiriliyor. Yeni teklifte bu bend “Sıralı üç sicil amirinden en az ikisi tarafından akademiye girmeye layık görülmeyerek hakkında olumlu nitelik belgesi verilmeyen subaylar, Kuvvet Harp Akademilerine ve Komutanlık ve Karargah Subaylığı Öğrenimine alınmazlar” şeklinde ifadelendiriliyor.

Böylece “kendisi veya eşinin tutum ve davranışlarından dolayı” ibaresi çıkarılarak, eşi türbanlı olan veya namaz kıldığı belirlenen subayların Harp Akademilerine girişindeki en büyük engel kaldırılmış oluyor. Teklifte ayrıca savaş hallerinde silah altına alınmadaki 15 yaş sınırı, 18’e yükseltiliyor. Bu değişiklikle uluslararası çocuk sözleşmesindeki çocuk tanımında geçen 18 yaş sınırıyla paralel düzenleme gerçekleştirilmiş olacak.

Siviller katılamayacak

Teklife göre, Silahlı Kuvvetler Akademisi ve Milli Güvenlik Akademisi birleştirilerek “Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisi” olarak değiştirilecek. Akademiye sadece kurmay subaylar katılabilecek. Önceki yıllarda Milli Güvenlik Akademisi’ne sivil katılımcı kabul ediliyordu.