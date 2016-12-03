Eşi, Ahmet Türk'ün tutukluluğuna itiraz etti

Görevinden alınmasının ardından tutuklanan Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk’ün eşi Mülkiye Türk, sağlık sorunları nedeniyle eşinin tutukluluğuna itiraz etti. Mülkiye Türk, Ahmet Türk’ün kalp hastası olduğunu söyledi.



Erbil merkezli Rudaw gazetesine konuşan Mülkiye Türk, eşinin ilk kez tutuklanmadığını ve onun cezaevinde olmasına alıştığını söylese de, bu kez kaygılı olduğunu anlattı. Eşinin HDP’ye yönelik operasyon sırasında tutuklanacağını tahmin ettiğini söyleyen Mülkiye Türk şu ifadeleri kullandı: “Bu sefer tek gecikme, yaşından ve sağlığının kötü olmasından kaynaklandı. Geçmişte defalarca tutuklandı ve işkence gördü. Fakat şimdi hasta ve sağlık sorunları var.”

