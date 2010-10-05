-ESES BÜLENT UYGUN İLE GÖRÜŞÜYOR ESKİŞEHİR (A.A) - 05.10.2010 - Eskişehirspor Kulübü Başkanı Halil Ünal, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Arthur Zico ve başka yerli ve yabancı teknik adamlarla görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rıza Çalımbay ile yolları ayırdıktan sonra Eskişehirspor'un hedeflerine uygun bir teknik direktör bulmak için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Milli maçlar dolayısıyla verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini, bu nedenle en geç bu hafta içinde yeni teknik direktörü belirlemeyi planladıklarını anlatan Ünal, şöyle konuştu: ''Şu anda Arthur Zico'nun yanı sıra başka yerli ve yabancı hocalarla da görüşüyoruz. Bucaspor'dan istifa eden Bülent Uygun Türkiye'nin yetiştirdiği önemli futbolcu ve teknik direktörlerden biri. Bugün her takım Bülent Uygun ile çalışmak ister, ancak Bucaspor Kulübü Başkanı Şeref Üstündağ'ın basına yansıyan 'Eskişehirspor yönetimi Bülent Uygun'u ayarttı' yönündeki açıklamalarını esefle kınıyorum. Eskişehirspor camiası bu tür küçük hesapların içine girmemiştir, girmez de. Biz Bülent Uygun ile istifasının ardından görüşmeye başladık. Arkadaşlarımız bu görüşmeleri sürdürüyor. Biz daha öncesinde bu tür görüşmeler yapmadık. Kendi aralarında olan sorunları Eskişehirspor camiasına yıkmaya çalışmaları şık ve etik değil. Bülent Uygun ile bizim dışımızdaki bazı kulüpler de görüşüyor. O zaman biz de Rıza Çalımbay, Bucaspor'un başına geçerse bu tür şeyler mi söyleyeceğiz. Tabi ki hayır. Herkesin ağzından çıkanı kulağının duyması lazım.'' Ünal, Eskişehirspor'un ligin 7 haftasında bazı talihsizlikler yaşadığını, şu anda 3 puana sahip olduğunu anlatarak, ''Eskişehirspor Süper Ligi iddialı bir şekilde kovalayacak ekibe ve birikime sahiptir. Bu konuda hiçbir endişemiz yok. Milli maçlar nedeniyle verilen arayı teknik direktörümüzü de belirleyerek en iyi şekilde değerlendireceğiz'' dedi. Eskişehirspor'un hedeflerine ve bütçesine uygun, prensipli bir teknik direktörle anlaşmak istediklerini belirten Ünal, ''Bu Bülent Uygun da olabilir Zico da'' diye konuştu. Kulüp asbaşkanı Mesut Hoşcan da istifasının ardından teknik direktör Bülent Uygun ile görüşmelere başladıklarını, Uygun ve Zico arasından bir karar vereceklerini söyledi.