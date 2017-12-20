Esenyurt'un yeni Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe oldu(GENİŞ)

Enver ALAS-Özgür Deniz KAYA/İSTANBUL,(DHA)-ESENYURT Belediyesi\'nde Necmi Kadıoğlu\'nun istifasıyla boşalan Belediye Başkanlığı\'na Ali Murat Alatepe seçildi. CHP\'nin aday çıkarmadığı seçimde AK Parti grubunun adayı olan Alatepe, ilk turda 32 oy alarak yeni başkan oldu.

Esenyurt Belediye Meclisi, Belediye Başkanı\'nı seçmek için saat 15.00\'da toplandı. 32\'si AK Parti\'li, 13\'ü CHP\'li olmak üzere toplam 45 üyesi bulunan Esenyurt Belediye Meclisi\'nde, AK Parti Grubu meclis üyesi Ali Murat Alatepe\'yi aday gösterdi. CHP grubu ise partilerinin İl Başkanı Cemal Canpolat\'ın katılımıyla gerçekleştirdikleri toplantı sonrası aday çıkarmama kararı aldı.

GRUP BAŞKANVEKİLLERİNİN KONUŞMASI

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başlayan \'seçim gündemli\' toplantıya, Belediye Meclis Başkan Vekili Emin Batmazoğlu başkanlık etti. CHP grubu adına Grup Başkanvekili Yavuz İrem ile AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Akboğa birer konuşma yaptı.

CHP\'Lİ ÜYELER ADAY ÇIKARMADI AK PARTİ FİRE VERMEDİ

Konuşmaların ardından oy verme işlemi başladı. CHP\'li meclis üyeleri oy kullanmayacaklarını açıkladı. Ali Murat Alatepe, ilk turda AK Partili üyelerin fire vermeden 32 oyu da alarak üye tam sayısının salt çoğunluğunu elde etti. Oy verme işlemlerinin sona ermesinden sonra Alatepe\'ye 32 oy çıktı, 1 oy da boş kullanıldı.

YENİ BAŞKANIN TEŞEKKÜR KONUŞMASI

Sonuçların açıklanmasının ardından kürsüye gelen Ali Murat Alatepe, konuşmasında, tüm belediye meclisi üyelerine teşekkür etti. Esenyurt\'un olağanüstü bir süreçten geçtiğini kaydeden Alatepe, \"CHP\'li üye arkadaşlarımız da dahil hep birlikte bu ilçeyi yönetelim. Esenyurt halkına bir şeyler vermek için elimizden geleni yapalım. Esenyurt\'ta 850 bin kişi nüfusuyla kardeşlik düzenini sağlamaya devam edeceğiz\" dedi.

BAŞKANLIK MÜHRÜNÜ ALDI

Daha sonra başkanlık makamına geçen Ali Murat Alatepe, burada mührünü düzenlenen törenle aldı. Törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ile AK Partili ve CHP\'li meclis üyeleri de katıldı.

\"AYRIM GÖZETMEKSİZİN İYİ İŞLER YAPACAĞIMIZA SÖZ VERİYORUM\"

Alatepe, başkanlık mührünü Başkanvekili Emin Batmazoğlu\'ndan aldı. Burada da kısa bir konuşma yapan Başkan Alatepe, \"850 bin nüfusuyla büyükşehir büyüklüğünde bir ilçe olan Esenyurt\'ta ayrım gözetmeksizin iyi işler yapacağımıza söz veriyorum\" ifadelerini kullandı.

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI KAYA: AK PARTİ AİLESİ İÇİNDE BİR BAYRAK DEĞİŞİMİ

Erol Kaya ise yaptığı açıklamada \"Necmi Bey buraya uzun yıllar hizmet etmiş bir kardeşimiz. Bundan sonraki yaşamında kendisine başarılar diliyorum. AK Parti ailesi içinde bir bayrak değişimi yaşandı. Bir istişare sonucundan bu tablo ortaya çıktı. Esenyurt\'taki 2019 hedeflerimize bundan sonra daha büyük bir aşkla ulaşacağımıza inanıyorum\" şeklinde konuştu.

CHP İL BAŞKANI CANPOLAT: \"SEÇİMLE GELEN SEÇİMLE GİTSİN DEDİK

Öte yandan seçim öncesi CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat da partisinin Esenyurt İlçe Başkanlığı\'nda belediye meclis üyeleriyle birlikte bir basın toplantısı yaptı. Seçime aday çıkarmayacaklarını açıklayan Canpolat, şunları söyledi:

\"Biz başından beri seçimle gelen seçimle gitsin dedik. Halka hesap vermeden Esenyurtlular\'a yolsuzlukların hesabını vermeden, sadece gizleyerek belediye başkanını kurtaramazsınız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak onları kendi yolsuzluklarıyla baş başa bırakıyoruz ve aday çıkarmıyoruz.\"

ALİ MURAT ALATEPE KİMDİR?

Esenyurt\'un yeni başkanı Ali Murat Alatepe, Erzurum doğumlu. 51 yaşında ve üç çocuk babası olan Alatepe, İktisat Fakültesi Yerel Yönetimler Bölümü ile Kamu yönetimi mezunu. Alatepe, İşletme Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans eğitimine devam ediyor. İşletmeci, değerleme ve yatırım uzmanı olan Alatepe, 2004 yılından itibaren AK Parti\'de siyaset yapıyor. Alatepe, 2 dönem üst üste de Esenyurt Belediye Meclis Üyesi seçildi.

Ali Murat Alatepe, aynı zamanda İBB Meclisi üyesi ve İBB Halkla İlişkiler Komisyonu Başkan Vekili. Esenyurt\'ta Kızılay ve İlim Yayma Cemiyeti kurucuları arasında olan Alatepe, ayrıca iki kurumda da başkan yardımcısı olarak görev yapıyor.

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