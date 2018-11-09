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 ESENYURT'TA SERVİS ARACININ ÇARPTIĞI KİŞİ ÖLDÜ

- KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA) Esenyurt'ta öğrenci servisis geri geri gittiği sırada yolda yürüyen kişiyi ezdi

09 Kasım 2018 18:17

- KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA)
Esenyurt\'ta öğrenci servisis geri geri gittiği sırada yolda yürüyen kişiyi ezdi. Servis aracının altında kalan 58 yaşındaki Cahit Turan hayatını kaybederken, o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. 
Olay, dün sabah erken saatlerde Güzelyurt Mahallesi , 1. Cadde üzerinde meydana geldi. İçerisinde öğrencilerinde bulunduğu servis aracı geri geri manevra yaptı, bu sırada 58 yaşındaki Cavit Turan aracın arkasında yürüyordu. Adamı farketmeyen servis sürücüsü Turan\'ı altına alarak ezdi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Kanlar içinde servis aracının altında yatan adam için ambulans çağırıldı. Ağır yaralanan Turan kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Servis şoförü ise polis ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü. Yaşanan tüm bu anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Güvenlik kamera görüntüsü
-adamın ezilmesi
-vatandaşların yardıma koşması
-Öğrencilerin servisten inişi
-Sağlık ekiplerinin gelişi
Aktüel görüntüler
-Görgü tanığı ile röportaj
-Caddeden görüntü
 

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