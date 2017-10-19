Esenyurt'taki cinayet: Gözaltındaki 4 kişiden biri tutuklandı

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) ESENYURTta sabaha karşı bir oto yıkama dükkanına girmeye çalıştığı iddia edilen 15 yaşındaki Timuçin D.\'in işyerinde bulunan kişiler tarafından tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Timuçin D.\'nin daha önceden otodan hırsızlık suçundan polise geliş kaydı olduğu öğrenildi. Olayda silah kullandığı tespit edilen şüpheli Bayram I.(29) tutuklandı, diğer 3 kişi serbest bırakıldı.

Esenyut\'ta 10 Ekim\'de meydana gelen olayda bir oto yıkamacının önünden gelen silah sesleri üzerine olay yerine giden polis ekipleri 15 yaşındaki Timuçin D.\'nin cesedi ile karşılaştı. Olay yerinde bulunan Yıldıray K.(32) adlı kişi ise yaralı olarak bulundu. Polis yaptığı çalışmada Timuçin D., ve Yıldıray K.\'nın hırsızlık amacıyla dükkana girdiğini, bu sırada bir kişinin \"hırsız var\" diye bağırdığı, ardından silah isesleri duyulduğunu tespit etti.

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada, olay sırasında dükkanda bulundukları belirlenen Bayram I., Muhsin K.(46), Adem G.(35) ve Türkmenistan uyruklu Şir T.(46) yı gözaltına aldı. Polis, şüphelilerden Bayram I.\'nın olayda silah kullandığını tespit etti. Şüphelinin ifadesinde hedef gözetmeksizin korkutmak amacıyla rastgele ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Bayram I., tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer 3 kişi serbest bırakıldı.

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