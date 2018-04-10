Esenyurt'ta yolcu minibüsü kaza yaptı: 1'i ağır 5 yaralı

Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA)- Esenyurt\'ta yolcu almak için aniden yavaşlayan minibüse, arkadan gelen öğrenci servis aracı çarptı. Kazada 1\'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza saat 09.30 sıralarında, Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Esenyurt-Esenkent seferi yapan yolcu minibüsü iddiaya göre, yolcu almak için aniden yavaşladı. Aynı istikamette seyir halinde olan, içerisinde de yolcu bulunmayan öğrenci servis aracı minibüse arkadan çarptı. Kazada servis sürücüsü ile minibüsteki 4 yolcu yaralandı. 1\'i ağır 5 yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle, caddede yoğun trafik oluştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Sağlık ve polis ekipleri

-Kazaya karışan araçlar

-Trafik yoğunluğu

-Genel ve detaylar



