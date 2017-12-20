 ESENYURT'TA YENİ BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLİYOR (1)



Haber-Kamera: Enver ALAS-Özgür Deniz KAYA - İSTANBUL / DHA

Necmi Kadıoğlu\'nun istifa etmesinin ardından boşalan Esenyurt Belediye Başkanlığı için bugün toplanan Belediye Meclisi yeni başkanı seçecek.

Esenyurt Belediye Başkanlığı için düzenlenen seçime AK Parti grubu, Esenyurt ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi olan Ali Murat Alatepe aday gösterirken, CHP grubu ise aday çıkarmadı. 45 üyeli Esenyurt Belediye Meclisi\'nde AK Parti\'nin 32, CHP\'nin ise 13 üyesi bulunuyor. Seçim, saat 15.00\'da Esenyurt Belediye Meclisi\'nde başladı.

Görüntü Dökümü

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-Esenyurt Belediye Meclisi Toplantısı

-Katılan üyeler

-AK Parti adayı Ali Murat Alatepe

-Genel ve detay

