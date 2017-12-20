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Esenyurt'ta yeni belediye başkanı seçiliyor (1)

Enver ALAS - Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL, (DHA) - NECMİ Kadıoğlu'nun istifa etmesinin ardından boşalan Esenyurt Belediye Başkanlığı için bugün toplanan Belediye Meclisi yeni başkanı seçecek

20 Aralık 2017 18:38

Enver ALAS - Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL, (DHA) - NECMİ Kadıoğlu\'nun istifa etmesinin ardından boşalan Esenyurt Belediye Başkanlığı için bugün toplanan Belediye Meclisi yeni başkanı seçecek.  
Esenyurt Belediye Başkanlığı için düzenlenen seçime AK Parti grubu, Esenyurt ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi olan Ali Murat Alatepe aday gösterirken, CHP grubu ise aday çıkarmadı. 45 üyeli Esenyurt Belediye Meclisi\'nde AK Parti\'nin 32, CHP\'nin ise 13 üyesi bulunuyor. Seçim, saat 15.00\'da Esenyurt Belediye Meclisi\'nde başladı.

(FOTOĞRAF)

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