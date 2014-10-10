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Esenyurt'ta vurulan EMEP'li genç hayatını kaybetti

Esenyurt’ta, IŞİD saldırısını protesto eylemlerinde kurşunla vurulan Emek Gençliği üyesi Mert Değirmenci yaşamını yitirdi

10 Ekim 2014 19:46

Kobanê ile dayanışma için Esenyurt’ta sokağa çıkanlara salı günü ırkçı grupların saldırısında ağır yaralanan ve önceki gün beyin ölümü gerçekleşen Emek Gençliği üyesi Mert Değirmenci, Çapa İstanbul Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

 

EMEP: Takipçisi olacağız

 

Evrensel gazetesinin haberine göre, Emek Partisi İstanbul İl Yöneticisi Erkan Sarıoğlu, “Bu cinayetin takipçisi olacağız” derken, cinayetin ırkçı bir saldırı ve provokasyon sonucu gerçekleştiğini ifade etti.

 

Tedavisi geciktirildi iddiası

 

Mert Değirmenci’nin kuzeni Onur Değirmenci’nin verdiği bilgilere göre; Mert’in yaralandıktan sonra götürüldüğü hastanelerde de önemli ihmaller olduğunu söyledi.

Onur Değirmenci süreci şöyle anlattı: "Esenyurt’ta Salı akşamı yapılan IŞİD protestolarının ardından, 19 Mayıs Bulvarı’nda bulunduğu sırada Mert Değirmenci’nin çenesine giren kurşunla yaralandı. Aynı bulvar üzerinde bulunan Özel Esencan Hastanesine götürüldü. Hastane yetkililerinin biz hastanıza bakamayız, başımıza iş almak istemiyoruz demesi üzerine ilk müdahale gecikti. Çevredeki vatandaşların yapmaya çalıştığı bilinçsiz yardım sonucu yüzüstü taşınan Değirmenci, daha sonra Özel Esenkent Hastanesi’ne götürüldü. Esenkent Hastanesi yetkilileri, yüzüstü taşındığı için atardamarından akan kanın boğazında biriktiğini söyledi. ‘Beynine oksijen gitmiyor. Gırtlağından delik açılması ve oksijen verilmesi gerekiyor. Bizim böyle bir imkanımız yok’ denmesi üzerine, Kanuni Sultan Süleyman Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Buraya getirildiğinde kalbi duran Mert, iki buçuk saat yoğun bakımda kaldı. Kanamasının durdurulmasının ardından, gece 3’te Çapa’da bulunan İstanbul Tıp Fakültesi’ne getirildi. Dün de yaşamını kaybetti."

Değirmenci ailesinin avukatı Devrim Avcı da, Özel Esencan Hastanesi acil servisinde Mert’e müdahale edilmediğine dikkat çekerek, “Konuyla ilgili görgü tanıkları var. Hastane kapılarını bile açmıyor” dedi.

 

Polis inceleme yapmadı

 

Esenyurt’ta salı günü yaşanan ırkçı saldırılarda HDP Esenyurt Temsilciliği, Kıraç Kültür Evi ve binada bulunan dükkanlar ateşe verilmişti. 2002 yılından beri binada fotoğrafçı dükkanı bulunan Yavuz Kup ise, “Koskoca bina yandı. Henüz hiçbir ekip gelmedi, tutanak tutulmadı” diye konuştu. “Savcılığa suç duyurusunda bulunmak için olay yeri inceleme ekiplerinin hazırladığı tutanak isteniyor” diyen Kup, karakola gittiğinde kendisine, ‘HDP’nin Temsilciği’nin olduğu yer mi’ diye sorulduğunu ancak sonrasında kimsenin ilgilenmediğini söyledi.

 

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