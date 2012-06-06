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Esenyurt'ta üzerinde taşıdığı bomba patladı!

Esenyurt'ta bir patlama üzerine olay yerine giden ekipler, parçalanan bir genç cesediyle karşılaştı

06 Haziran 2012 16:37

 

Esenyurt'ta belediyenin yakınındaki ağaçlık bir alanda meydana gelen patlama üzerine olay yerine giden ekipler, parçalanmış bir cesetle karşılaştı. İstanbul Valisi, kişinin canlı bomba olmadığını, taşıdığı patlayıcının kendiliğinden patlaması sonucu ölen bir örgüt üyesi olduğunu açıkladı.
 
Esenyurt Doğan Araslı Caddesi yakınındaki ağaçlık bir alandan, dün saat 23.30 sıralarında patlama sesi duyuldu. Olay yerine sevk edilen bomba imha uzmanı ve polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu, olay yerinde Onur K'nın (23) parçalanmış cesediyle karşılaşıldı.
 
Onur K'nın, üzerindeki bomba düzeneğinin patlaması sonucu öldüğü anlaşılırken, gencin ceset parçaları toplanarak Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. 
 
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Olay yerinde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü'ne bağlı uzman ekipleri delil arıyor. Ekipler, ağaç altlarından çimlik alanlara dek her yeri didik didik inceliyor. Ayrıca polis köpekleri de koklayarak olay yerinde insan dokusu arıyor. Patlamanın olduğu ağaçlık alanın  çevresi güvenlik şeridiyle çevrildi.
 
İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu da patlamaya ilişkin açıklamasında, "Canlı bomba değil. Üzerinde taşımış olduğu patlayıcının kendi kendine patlaması sonucu ölen bir örgüt mensubu" dedi. Vali Mutlu, şunları söyledi:
 
"Kesinlikle bir canlı bomba değil. Üzerindeki patlayıcının infilak etmesi sonucunda kolu parçalanmak suretiyle hayatını kaybeden bir terörist. Olay, gece 23.30 civarında gerçekleşti. Üzerindeki patlayıcı patlarsa tesirli olabilecek ve bir çok insanın ölümüne sebep olabilecek nitelikte. Dolayısıyla bombayı muhtemelen bir yere koymak üzere taşırken üzerinde infilak etti. Emniyetimiz, bir canlı bomba olmadığı, herhangi bir yerde bunu patlatmak üzere harekete geçen biri olduğu kanaatinde. Biz bir canlı bomba olmadığı kanaatindeyiz. Üzerinde taşıdığı bombanın patlaması sonucu ölen bir terörist."

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