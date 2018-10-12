ESENYURT'TA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 1 GÖZALTI





Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA

Esenyurt\'ta yapılan operasyonda 1 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. 1 kişi tutuklarak cezaevine gönderildi.

Esenyurt\'ta bir adreste uyuşturucu madde satışı yapıldığı konusunda polis ekiplerine ihbar yapıldı. Söz konusu eve 9 Ekim\'de operasyon yapan polis 42 yaşındaki M.D\'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda 1 kilogram skunk ele geçirdi. Esenyurt Asayiş Büro Amirliği\'ne getirilen M.D.\'nin 5 ayrı suçtan kaydının bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.D. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.



Görüntü Dökümü

---------

POLİS KAMERASI

-Şüpheli M.D.\'nin adliyeye sevk edilmesi

-Ele geçirilen uyuşturucu