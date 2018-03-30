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 ESENYURT'TA ÜNİVERSİTELİ GENÇ KIZ GÜNLÜK KİRALANAN DAİREDE ÖLÜ BULUNDU

  Haber-Kamera: Taner YENER - Murat SOLAK /İSTANBUL,(DHA) İstanbul'da özel bir üniversitede öğrenim gören 22 yaşındaki Burçak Helvacı, Esenyurt'ta bir sitedeki günlük kiralanan dairede asılı bulundu

30 Mart 2018 21:10

 
Haber-Kamera: Taner YENER - Murat SOLAK /İSTANBUL,(DHA)
İstanbul\'da özel bir üniversitede öğrenim gören 22 yaşındaki Burçak Helvacı, Esenyurt\'ta bir sitedeki günlük kiralanan dairede asılı bulundu. Olay yerinde not bulan polis, Helvacı\'nın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
Olay Esenyurt  Gökevler Mahallesi\'nde bulunan sitedeki dairede meydana geldi. İstanbul\'da özel bir üniversitede öğrenim gören Burçak Helvacı, iddialara göre dün akşam sitede bulunan daireyi bir günlük kiraladı. Kiralama süresi dolan Helvacı\'dan haber alamayan site görevlileri 9. katta bulunan daireye geldi. Kapıyı çalan ancak bir ses duyamayan görevliler durumdan şüphelenerek kapıyı kırdılar. İçeri giren görevliler genç kızın dubleks dairede merdivenlere asılı cansız bedeniyle karşılaştı. Görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, evde yaptıkları incelemede Burçak Helvacı\'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ve nöbetçi savcının yaptığı incelemenin ardından genç kızın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı.  İstanbul\'da bulunan özel bir üniversitenin fizyoterabi bölümünde öğrenim gören Helvacı\'nın bulunduğu daire yazılı bir not bulundu. Bunçak Helvacı\'nın bıraktığı öne sürülen notta, \"yaşamaktan bıktığını ve ölümünden kimsenin sorumlu olmadığını\"  yazdığı öğrenildi.

 
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Sağlık ekipleri ve polis ekiplerinden görüntü
-Olay yeri polislerinin binaya girişi
-Binadan görüntü
-Cenaze nakil aracının çıkışı
 

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