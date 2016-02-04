Esenyurt'ta üç işçinin öldüğü asansör kazasının bilirkişi raporu: Kabin kapısı ve güvenlik kontağı yok

İstanbul Esenyurt'taki gökdelen inşaatında üç işçinin öldüğü asansör kazasına ilişkin savcılığa sunulan bilirkişi raporuna göre, çalışma alanında uyarı levhası yok, düşme sırasında kabinin güvenlik tertibatı devreye girmedi, elle indirmeyi sağlayan sistem ve güvenlik kontağı bulunmuyor, kontajı enerji kablosu bağlantıları uygun değil ve iki kabin kapısından biri çıkarılmış.

Radikal'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, Esenyurt'taki gökdelen inşaatında 3 işçinin can verdiği kazaya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporu ihmaller zincirini gözler önüne serdi. Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Yardımcısı Zafer Güzey ve makine mühendisi Tuncay Töngel kaza alanında incelemeler yaptıktan sonra hazırladıkları bilirkişi raporunu Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na sundu.

Raporda başlıklar halinde şu bilgilere yer verildi:

* Çalışma alanı içerisinde uyarı etiket ve işaretlemeleri yok

* Asansör kabini içerisinde kaza anında üç personel ile 4-5 adet 50 kiloluk çimento torbası vardı

* Kabin içi kumanda sembol ve işaretlemeleri yok. Kumanda dışarıdan uygulanacak darbelere karşı korunaklı değil

* Kumanda üzerinde acil stop butonu var ancak çalışıp çalışmadığı belirlenemedi

* Kabin patenlerinde ve makaralarında korozyon ve deformasyon var

* Kabin üstünde korozyon belirtileri var ve olay anında düşmenin etkisiyle kabin üzerindeki enerji panosu da deforme olmuş

* Seyir mesafeleri hareket sınırlayıcıların (alt ve üst güvenlik kontağı) olmadığı tespit edildi

* Kabin güvenlik tertibatının devreye girmediği tespit edildi

* Kabin güvenlik tertibatı güvenlik kontağının bulunmadığı tespit edildi

* Bina yönündeki kabin kapısının kazadan önce çıkarılmış olduğu ve güvenlik kontağının devre dışı bırakıldığı tespit edildi

* Kabinin diğer kapısının (yol tarafı) kaza anında yerinden çıktığı tespit edildi

* Kabinden kata güvenli geçişi sağlayan ve bina üzerinde bulunması gereken kat kapılarının bina boyunca olmadığı tespit edildi

* Motorlar üzerinde güç kesilmesi halinde elle indirmeyi sağlayan sistem bulunmuyor.

* Cihaz enerji panosu üzerinde 30mA kaçak akım rölesi bulunmuyor ve enerji kablosu bağlantıları uygun değil

BAKIM YAPILDIĞINA DAİR RAPORLAR YOK

Raporunu sonuç ve kanaat bölümünde ise şu tespitlere yer verildi:

* Cephe Asansörünün İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğince yapılması zorunlu periyodik kontrolünün yapıldığına dair rapor ve kontrol etiketi bilirkişilerce görülemedi

* Cephe asansörünün imalatçının önerdiği periyotlarla yapılması gereken bakım-onarım çalışmalarının yapıldığına dair belge ve kayıtlar görülmedi

* Kontrol edilen cephe asansörüne ait etiket, marka, model, kapasite bilgileri cihaz üzerinde bulunmuyor. Sadece asansörler üzerinde imalatçı firmaya ait bir levha tespit edildi

* Cephe asansörün motor frenleri iniş esnasında devreye girdi. Motor-redüktör grubu ve kabin arasındaki bağlantı pimlerinin birbirinden ayrılması sonucu kabin serbest düşüşe geçerek zemine çarptı. Motor grubunun 19-20.kat arasında kremayer dişli ray üzerinde kaldığı tespit edildi.

* Kabinin serbest düşüşü esnasında kabin güvenlik tertibatı devreye girmedi. Bu sebepten dolayı kabin, krameyer dişli boyunca serbest düşmeye maruz kaldı ve içindeki çalışanlarla birlikte zemine çarptı.