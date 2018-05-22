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Esenyurt'ta Uber sürücüsüne tehdit yağdıran taksicilere operasyon

İSTANBUL, (DHA) ESENYURT'ta UBER aracının önü taksiciler tarafından kesildi

22 Mayıs 2018 20:29

İSTANBUL, (DHA) ESENYURT\'ta UBER aracının önü taksiciler tarafından kesildi. Küfürler ve tehditler savuran taksiciler, UBER sürücüsüne sistemine girip bir daha buraya göndermemelerini yazmasını istedi. Tehditler ve küfürler arasında UBER sürücüsü zor anlar yaşadı. Taksicilerin yolu açmasının ardından UBER sürücüsü olay yerinden ayrıldı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine polis, operasyon düzenledi. Olayın geçtiği bölge çevresindeki taksi duraklarına operasyon düzenleyen polis, görüntülere yansıyan taksicileri arıyor. 

(FOTOĞRAF) 

 

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