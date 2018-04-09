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ESENYURT'TA SOKAK ORTASINDA DEHŞET:  ESKİ EŞİNİ BAŞINDAN VURUP İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU (3)

  Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA Esenyurt'ta işine gitmek için evden çıkan kadın, eski eşi tarafından silahla başından vuruldu

09 Nisan 2018 14:58

 

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA
Esenyurt\'ta işine gitmek için evden çıkan kadın, eski eşi tarafından silahla başından vuruldu. Eski koca aynı silahla intihar girişimde bulundu. 
Olay sabah 08.00 sıralarında Talatpaşa Mahallesi 1008. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yaklaşık 1 ay önce eşi V.H\'den boşanan D.Ç., ablasının yanında yaşamaya başladı. Bu sabah işe gitmek üzere evden çıkan Ç.\'nin önü eski eşi V. H. tarafından kesildi. Bir süre yaşanan tartışma sonrası H., yanında getirdiği  silahla Ç.,\'ye ateş etti. Kadın başına isabet eden çok sayıda mermiyle ağır yaralanırken, H., de başına ateş açarak intihar girişiminde bulundu. Çığlıkları ve silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çevredeki iki ayrı özel hastaneye kaldırdı. Ameliyata alınan Ç., ve H.,\'nin durumlarının ciddi olduğu belirtildi.  Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulunurken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 


Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Polisin incelemesi
-Görgü tanıkları ile röp.
-Fotoğraflar
-Detaylar

09.04.2018 - 09.18 Haber Kodu : 180409010
09.04.2018 - 10.28 Haber Kodu : 180409019

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