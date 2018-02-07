ESENYURT'TA SİLAHLI SALDIRI SONRASI KAÇIŞ KAMERADA 

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN-İSTANBUL DHA

Esenyurt\'ta bir iş yeri sahibi ile yanındaki kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı. Saldırı sonrası zanlıların kaçışı kameraya yansıdı.

İddiaya göre, Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde yapı malzemesi satan bir dükkana saat 11.00 sıralarında gelen 3 kişiden birisi silahla işyeri

sahibi Dalyan Tayfun ve yanında bulunan Yaşar Can\'ı yaraladı. Şüpheli 3 kişi yaya olarak olay yerinden kaçarken, çevrede bulunanlar olayı polis ekiplerine haber verdi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Esenyurt Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

ZANLILARIN KAÇIŞI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan olayın ardından şüpheli 3 kişinin koşarak olay yerinden kaçması da çevrede bulunan işyerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Saldırganların bir gün önce de iş yerine gelerek Tayfun\'u tehdit ettiği durumun polise bildirildiği öğrenildi. Saldırganların bugün tekrar geldiği ve silahlı saldırının yaşandığı belirtildi. Polisin kaçan şüphelileri arama çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-GÜVENLİK KAMERASI

-Şüphelilerin kaçış anı

-Yaralıların ambulanslara bindirilmeleri

-AKTÜEL KAMERA

-Olay yeri

-Yapı marketin göüntüsü

-Güvenlik şeridi

-Polis ekipleri

-Genel ve detaylar



