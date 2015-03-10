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Esenyurt'ta silahlı kavga: 3 ölü

Esenyurt'ta bir inşaatın sahipleri arasında çıktığı belirtilen silahlı kavgada, 3 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı

10 Mart 2015 17:03

Esenyurt'ta bir inşaatın sahipleri arasında çıktığı belirtilen silahlı kavgada, 3 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Saadetdere Mahallesi 66. Sokak'taki inşaatın sahipleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Silahların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı.

Yaralılardan biri olay yerine hayatını kaybederken, diğer üç yaralı özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan ikisi yaşamını yitirirken, diğer yaralının durumu ciddiyetini koruyor. Olay sonrasında hastaneye gelen yaralı yakınları sinir krizi geçirirken, polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

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