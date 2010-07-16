-ESENYURT'TA SES BOMBALI SALDIRI İSTANBUL (A.A) - 16.07.2010 - Esenyurt'ta PTT ve sağlık ocağı binasına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ses bombası atıldı. Saadetdere Mahallesi 7. Sokak'taki PTT ve Saadetdere Sağlık Ocağının bulunduğu binaya, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce saat 23.00 sıralarında eş zamanlı olarak ses bombası atıldı. Ses bombasını atanlar olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar durumu polise haber verdi. Olay yeri inceleme ve bomba imha uzmanı ekipleri, saldırının yapıldığı yerde incelemelerde bulundu. Polis, ses bombası atanları yakalamak için çalışma başlattı.