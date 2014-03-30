Esenyurt’ta seçim yasağı ilanlarla delindi: CHP’li Çapan’a oy yok!

İnan Ketenciler

AKP ile CHP arasında zorlu bir yarışa sahne olması beklenen İstanbul Esenyurt’ta bazı okulların önünde CHP’li Belediye Başkan adayı Çetin Çapan ve partisi aleyhinde bildiri dağıtıldı.

İstanbul’un en çok seçmen artışı olan ilçesi Esenyurt’ta seçim yasağı seçmenlere dağıtılan bildirilerle delindi. CHP ile Başbakan Tayyip Erdoğan’ın “paralel yapı” dediği Gülen cemaati arasında “hıyanet ittifakı” olduğu öne sürülen bildirilerde, “Paralel yapı ile CHP arasındaki aşağılık ittifak bir kez daha deşifre oldu. Paralel yapı hazırladığı ihanet kasetlerini önce CHP’ye izletiyor. CHP’nin yöneticileri izledikleri bu kasetlere göre konuşmalar yapıyor. AK Parti’ye zarar vermek için vatana ihanete bile sarıldılar” ifadeleri yer aldı. Bildiride, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "paralel yapıyla işbirliği yapmakla" suçlanıyor, Dışişleri'ndeki Suriye görüşmesinin sızdırılması ise “vatana ihanet” ve “düşmana uşaklık” olarak nitelendiriliyor.

Çetin Çapan’a hayır

Esenyurt Örnek Mahallesi İlköğretim Okulu ve Hülya Avşar İlköğretim Okulu önünde dağıtılan bildirilerden birinde, CHP’li Belediye Başkan adayı Çetin Çapan’a yönelik “Yalana talana, çalana çırpana, Çetin Çapan’a hayır” yazması dikkat çekti.

“Sosyalistler, devrimciler, demokratlar” imzasıyla yayınlanan bir başka bildiride ise “JİTEM elemanı Çapan’a oy yok” ifadeleri yer aldı.

Erdoğan’ın fotoğrafı kullanıldı

“Türkiye Sevdalıları” adlı platform tarafından basıldığı görülen bir başka bildiride ise, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafı kullanılarak, “Bu hainlerin unuttukları bir şey var, Türkiye artık kirli ittifaklarla diz çöktürülecek bir ülke değil” başlığı kullanıldı.

CHP’li görevlilerin müdahalesi üzerine bildiri dağıttıkları bölgeden otomobile uzaklaşan kişiler, bildirilerin bulunduğu siyah çöp torbalarını da arkalarında bıraktı.