Esenyurt'ta sarı çizgiye tam not

İSTANBUL,(DHA)- ESENYURT Belediyesi\'nin iş yerlerinin kaldırım işgalini önlemek için başlattığı \"Sarı Çizgi\" uygulaması vatandaşların büyük beğenisini kazandı.

Uygulanan sarı çizgi alanları her geçen gün artarken düzenlemeyle vatandaşların kaldırımlarda daha rahat yürümeleri sağlandı.

\"VATANDAŞLARIMIZIN TALEPLERİ BİZİM İÇİN EMİRDİR”

Vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine böyle bir uygulamaya gittiklerini belirten Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, \"Vatandaşlarımızın talepleri bizim için emirdir. Hedefimiz kaldırımların yayalar tarafından daha sağlıklı bir şekilde kullanılmasıdır. Zabıta ekiplerimiz uygulamamız başladığı andan itibaren denetimlerini aralıksız devam ettiriyor. Bu konuda iş yeri sahipleri de duyarlı davranarak uygulamaya destek veriyor.Kaldırımlar vatandaşın hakkıdır. İşgal edilemez\" dedi.

Uygulamadan vatandaşların memnun olduğunu belirten Alatepe, \"İlçe sakinleri gerek yüz yüze, gerekse mesajlarıyla desteklerini bildiriyor. Bu düzenlemede engelli vatandaşlarımızı da düşündük. Onlar için bazı bölgelerde sarı çizgileri tırtıklı ve belirgin yaptık. Halkımız sokaklarda daha rahat ve güvenli yürümeye başladı\" diye konuştu.

Alatepe, vatandaşların güven ve konforlarını sağlamanın en önde gelen hedeflerinden birisi olduğunu belirterek bunu sağlamak için çeşitli uygulamalarının devam edeceğini söyledi. ​

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