Esenyurt'ta oylar yeniden sayılacak

30 Mart'taki yerel seçimlere ilişkin CHP'nin bir itirazı daha kabul edildi. CHP Esenyurt Belediye Başkan adayı Çetin Çapan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada İstanbul İl Seçim Kurulu'na yapılan itirazın kabul edildiğini ve 350 sandıkta oyların yeniden sayılacağını açıkladı.

Çapan'ın Esenyurt'taki oyların yeniden sayılacağına dair attığı tweet şöyle: