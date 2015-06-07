Esenyurt'ta mühür çalındı

İstanbul Esenyurt'taki Yenikent İlköğretim Okulu’nda bulunan 1546 numaralı sandıkta oy kullananan iki kişinin sandık görevlileriyle tartıştığı sırada, sandıktaki mühürlerden biri çalındı AKP'li üye dışındaki sandık kurulu üyeleri olayla ilgili tutanak tutarken, karı-kocanın isim, TC kimlik no ve adresleri tespit edildi. MHP’li üye ile il ve ilçe yöneticileri olayın tutanağıyla emniyete şikayete giderken, iddiaya göre polis işlem yapmaması üzerine, İlçe Seçim Kurulu'na başvuruldu.

Sandık kurulunun olayla ilgili tuttuğu tutanakta şu ifadeler yer aldı:

“Saat 13.40 sıralarında karı-koca oldularını belirten iki kişi önce eşi oy kullanma kabinine girdi, arkasından ben kocasıyım deyip içeri fırladı. Çıkarmak için müdahale edip, kanunen suç olduğunu beirttiğimiz kişi, benim eşim, ben içeri girerim, ben başkasının eşine karışmıyorum diye bağırıp çağırarak ortalığı karıştırdı.

Üyelere ve bana saldırdı. Bu arada tercih mührünün birinin olmadığını fark ettik. Seçim alanında seçmenler şahit oldu. Bu iki kişeden sonra seçim kabinine hiç kimse girmedi. Tercih mührünü onların aldığını düşünüyoruz. Uzun boylu şahsın eşi de pembe tesettürlüydü.



Bu olaya sandık üyeleri de şahit oldu. Şüphelendiğimiz şahsın adı TC Kimlik No: 28...., 766 sokakta oturur, adı ise B.M.K”



MHP il ve ilçe yöneticileri avukat Ethem Baykal ve Yüksel Baykal’ın aralarında bulunduğu bir grup partili, olay tutanağıyla birlikte emniyete başvurdu, fakat iddiaya göre oradan oraya yönlendirme yapan görevliler işlem yapmadı. Bunun üzerine grup tutanakla sandık müşahidi avukat Ethem Baykal ilçe seçim kuruluna başvurdu, şu talepte bulundu:



“Esenyurt Yenikent İÖO, 1546 no’lu sandıkta, saat 13:40’ta ‘EVET’ mührü çalınmıştır. Tutanağın bir suretinin tarafımıza verilmesini, adli işlemlerin başlatılmasını, usulsüzlükler oldu ise yanlış ve mükerrer oylar oldu ise bunların iptali ve hukuka aykırılıkların giderilmesini ve ilçe seçim kuruluna haber verilmesini talep ederim.”