Esenyurt'ta korkutan yangın

Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)- ESENYURT\'ta bir tekstil atölyesinin depo kısmında yangın çıktı. Yangın nedeniyle ölen ya da yaralanan olmazken, alevler itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Olay Örnek Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı 178 numaralı tekstil atölyesinde saat 10.45\'te meydana geldi. Henüz belirnemeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar itfaiye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri büyümeden söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ufak çaplı maddi hasar meydana geldi. Polisin soruşturması devam ediyor.

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