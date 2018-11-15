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Esenyurt'ta kamyon TIR'a çarptı; 1 yaralı

  Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) ESENYURT Akçaburgaz Mahallesi 1584 sokak üzerinde saat 09

15 Kasım 2018 13:08

 

Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) ESENYURT Akçaburgaz Mahallesi 1584 sokak üzerinde saat 09.30 sıralarında Muharrem Çelik yönetimindeki 06 DB 0186 plakalı kamyon, Necati Baydar yönetimindeki 34 ZF 1294 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Alkop Sanayi sitesi yakınlarında meydana gelen kazada, kamyon yolun kenarındaki toprak alana savruldu. Muharrem Çelik kamyonun içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan şoförü kısa bir çalışmanın ardından sıkıştığı yerden kurtardı. Çelik ambulansla hastaneye kaldırıldı. 
Necati Baydar, \"Dönüş yaptığım sırada geldi arkadan vurdu. Hızlıydı. hızlı olmasa olduğu yerde kalırdı. Çok süratliydi hatta\"dedi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(FOTOĞRAF)

 

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