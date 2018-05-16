T24 LogoT24 Logo
Gündem

ESENYURT'TA KADIN CİNAYETİ DAVASI'NDA KARAR (1)

- SANIK AĞIRLAŞTIRILMIŞ  HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI - DAVANIN ARDINDAN ADLİYE ÖNÜ KARIŞTI 3 KİŞİ YARALANDI Haber Serpil KIRKESER  Kamera İstanbul DHA Esenyurt'ta 2016 yılında iki çocuk annesi Netice Taşdelen'in (31) ölümüne ilişkin, eşi Abdulhakim Taşde

16 Mayıs 2018 20:42

- SANIK AĞIRLAŞTIRILMIŞ  HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

- DAVANIN ARDINDAN ADLİYE ÖNÜ KARIŞTI 3 KİŞİ YARALANDI

Haber Serpil KIRKESER  Kamera İstanbul DHA
Esenyurt\'ta 2016 yılında iki çocuk annesi Netice Taşdelen\'in (31) ölümüne ilişkin, eşi Abdulhakim Taşdelen (32) ve  
5 kardeşi hakkında açılan dava karara bağlandı. Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Abdulhakim Taşdelen\'in Eşi kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırdı. Mahkeme heyeti, sanık Taşdelen\'e verilen cezada iyi hal indirimi de uygulanmadı. Öte yandan 5 tutuksuz kardeş ise, Kasten öldürmek suçuna katılmak ve Suç delillerini yok etmek suçları sabit olmadığından ayrı ayrı beraatlerine karar verdi. Kararın ardından Bakırköy Adalet Sarayı önünde kimliği belirsiz kişilerce, 2 tutuksuz sanık ile bir yakınları bıçaklandı. Ambulansa konulan yaralılar hastaneye götürüldü. Olaya karışan kişi ya da kişilerin ise olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi. 

Görüntü Dökümü
-----------------------
-Adliye önünden görüntü
-Yaralıların ambulansa konulması
-Yaşanan hareketlilik
Genel ve detaylar 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SANIK AĞIRLAŞTIRILMIŞCEZASINADAVANIN ARDINDAN ADLİYEKARIŞTIKİŞİ YARALANDI Haber Serpil KIRKESERDHA EsenyurtNetice TaşdelenAbdulhakim TaşdelenBakırköyAğır Ceza MahkemesiAbdulhakim Taşdelen EşiMahkemeTaşdelen
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24