T24 LogoT24 Logo
Gündem

ESENYURT'TA KAÇAK İÇKİ OPERASYONU: 2 GÖZALTI 

  Haber: Çağatay KENARLI- İSTANBUL DHA İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri Esenyurt'ta şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde kaçak içki ele geçirdi

30 Eylül 2018 13:55


 
Haber: Çağatay KENARLI- İSTANBUL DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri Esenyurt\'ta şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde kaçak içki ele geçirdi. 
Polis ekipleri 22 Eylül\'de Esenyurt\'ta şüphe üzerine durdurdukları bir araçta yaptığı aramalarda 242 şişe kaçak içki ele geçirdi. 
Ekipler araçta bulunan M.T.(19) ve G.K.(33)\'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli 5607 sayılı \'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa\' göre işlem yapılarak serbest bırakıldı. 
 
Görüntü Dökümü
---------
(Polis Kamerası)
-Şüphelilerin polis merkezine girişi
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KENARLIDHA İstanbul Emniyet MüdürlüğüHizmetlerMüdürlüğüEsenyurtEylül EsenyurtEmniyettekiMücadele KanununaDökümü Polis Kamerası Şüphelilerin
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24