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ESENYURT'TA İKİ BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

  * Apartman boşluğunda çıkan yangın çatıya oradan da yan binanın çatısına sıçradı

09 Mart 2018 20:08

 

* Apartman boşluğunda çıkan yangın çatıya oradan da yan binanın çatısına sıçradı.

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA
Yangın saat 16.00 sıralarında Esenyurt Sultaniye mahallesi 615 sokakta bulunan bir binanın apartman boşluğunda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden çıkan yangın büyüyerek çatıya sıçradı. Yangın rüzgarın da etkisiyle bitişikte bulunan başka bir binanın çatısına daha sıçradı.Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye heber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Esenyurt, Beylikdüzü ve Avcılar itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Görüntü Dökümü:
-Yangından alevli görüntüler (ÖZEL)
-Yangını izleyenler
-İtfaiyenin müdahalesi
-Detaylar
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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