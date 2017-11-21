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Esenyurt'ta günübirlik kiralanan dairelere operasyon

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA) ESENYURT İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı polis ekipleri gayriresmi olarak günübürlik kiralandığını tespit edilen 21 rezidans dairesine operasyon düzenledi

21 Kasım 2017 05:05

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA) ESENYURT İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği\'ne bağlı polis ekipleri gayriresmi olarak günübürlik kiralandığını tespit edilen 21 rezidans dairesine operasyon düzenledi. 

Esenyurt\'ta adresi daha önceden belirlenen yaklaşık 2 ay öncesi fiziki takip sonucu günübirlik kiralandığı tespit edilen 21 rezidans daireye operasyon düzenledi. Esenyurt Asayiş Büro bağlı ekiplerrezidans dairelerine akşam saatlerinde eş zamanlı olarak çilingir yardımıyla girdi. Polis ekipleri bir dairede yaptığı arama sırasında yatak odasında bulunan eşya dolabın alt çekmesinde sigara kutusuna saklanmış bir miktar uyuşturucu ele geçirdi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin olduğu öğrenildi.

(FOTOĞRAFLI)
 

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