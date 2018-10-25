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ESENYURT'TA FABRİKALAR ALEV ALEV YANIYOR (2)

Alper KORKMAZ / Ersan SAN- İSTANBUL,(DHA ) Esenyurt'ta bir palet fabrikada çıkan yangın büyüyerek yan fabrikalara da sıçradı

25 Ekim 2018 11:30


Alper KORKMAZ / Ersan SAN- İSTANBUL,(DHA ) Esenyurt\'ta bir palet fabrikada çıkan yangın büyüyerek yan fabrikalara da sıçradı. Çok sayıda itfaiye yangına müdahale ediyor. 
İstanbul Esenyurt\'ta bulunan Kıraç Evren Oto Sanayi Sitesi bulunan bir palet fabrikasında yangın çıktı. Bir anda büyüyen yangın, binanın yanında bulunan alüminyum ve tekstil fabrikalarına sıçradı. Yangına çok sayıda ilçeden gelen itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, \"Çıkış sebebiyle ilgili bir bilgi yok. Ancak can kaybı yok, sevindirici tarafı bu.  Yangının çıkış noktası palet fabrikası. Palet olduğu için de yangının yayılması hızlanmış\" dedi.
Yangın havadan da görüntülendi.

Görüntü Dökümü;
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-Alev alev yanan fabrikalar
-Havadan yanan fabrikada
 

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