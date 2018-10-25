Esenyurt'ta fabrika yangını; alevler iki binaya daha sıçradı

Esenyurt'ta bir fabrikada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevlerin yandaki iki binaya daha sıçradığı belirtilirken, yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle saat 09.30 sıralarında kontrol altına alınabildi. Ölen yada yaralananın olmadığı yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada da yangının Akçaburgaz Mahallesi'nde 4 bin metrekare açık alanda paletlerde çıktığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Yangın ihbarı 06.41'de ihbar edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kıraç itfaiye grubu 06.43'de yangına müdahale etti. Yangın 3 katlı ve 4 katlı işyerlerine sirayeti etti. Yangının yayılma eylemi göstermesi üzerine İstanbul İtfaiyesi alarma geçti. Bölgeye, Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü, Başakşehir, Mimarsinan, Bakırköy, Şişli, Seyrantepe, Hadımköy, Fatih, Bağcılar, Bahçeşehir, Çatalca, Çavuşbaşı, Kadıköy, Silivri, Bakkalköy, Çatalca, Sultangazi, Hacıosman, Kartal,Beşiktaş itfaiye gruplar sevk edildi. Ayrıca Yol Bakım Daire Başkanlığı ve İlçe Belediyelerinden iş makinaları, aletli JCB ve Hamidiye'den su tankerleri gönderildi. Yangına 98 araç 180 personelle müdahale edilidi. Kontrol altına alınan yangında ölen yada yaralanan yok."

Başkan Alatepe: İçin için yanmalar devam ediyor

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, yangın yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Palet, ağaçtan üretilen bir malzeme. Açık bir alan ve yaklaşık 3 dönümlük bir alanda bu üretim gerçekleştiriliyor. Can kaybının olmamasına çok seviniyoruz" dedi. Alatepe devamında şunları kaydetti:

"Diğer taraftan rüzgâr yok. Rüzgarın olmaması tamamen sanayi bölgesi olan bu bölgeye hacimli alevlerin yayılmamasına vesile oldu. İtfayemiz yoğun. Şu anda soğutma aşamasına gelindi. İçin için yanmalar devam ediyor. Yangının sıçradığı binaların söndürülmüş olması bizi rahatlattı. Şu anda yaralı da yok. İtfaiye ekiplerine de sordum; onlarda da yok. Sabahtan beri yoğun bir gayret sarfediyorlar. Bir saatlik bir soğutmayla yangını tam kontrol altına alacağız."

Fabrikanın sahibi: Maddi hasar var tespit etmeye çalışıyoruz

Olaydan sonra olay yerine gelen alüminyum fabrikasının sahibi Mustafa Bozkurt, "Palet fabrikasında çıkan yangın bizim fabrikaya sıçramış. İçeride çalışan yok. Mesai daha başlamadı. Mesai saat 08.00'de başlıyor. Yangın 06.30 civarlarında çıkmış. Paletler alev aldıkça büyümeye başlamış. 30 kişi çalışıyor. Maddi hasar var tespit etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Yangın neden çıktı?

Yangının neden çıktığına dair bir soru üzerine Başkan Alatepe, "Ağaç üretimi yaptığı için etrafı açık; bu açıklık da alevlerin yükselmesine sebep olmuş. Ama bilemiyorum, belki bir kontaktan... Savcımız burada, polis burada onlar bakacaklar. Yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.