Esenyurt'ta eşine bıçakla saldıran adamı polis bacağından vurdu

Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL, (DHA) - ESENYURT\'ta kocasının bıçakla saldırdığı kadın kaçarak bir fırına saklandı. Olay yerine gelen polislere de saldırgan tavrını devam ettiren adamı polis önce havaya ateş ederek uyardı, daha sonra da bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Esenyurt, Örnek Mahallesinde akşam saat 22:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1604 Sokak üzerinde 2 katlı bir evde yaşayan Canser ve Ayten Mutlu çifti henüz bilinmeyen bir nedenle kavga etti. Canser Mutlu, eşi Ayten Mutlu\'ya elinde bulunan bıçaklarla saldırdı. Bir fırsatını bulup evden çıkan kadın cadde üzerinde bulunan fırına girerek çalışanlardan yardım istedi. Bu sırada Canser Mutlu eline aldığı bıçaklarla eşinin peşinden dışarı çıktı. Mahalle sakinleri durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İHBAR İÇİN GELEN POLİS EKİPLERİNE DE BIÇAKLA SALDIRDI

Kısa sürede olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı polis ekipleri, Canser Mutlu\'yu sakinleştirmeye çalıştı. Fakat sakinleşmeyen şahıs polis ekiplerine de bıçakla saldırdı. Bu sırada polis ekipleri önce havaya 2 el uyarı ateşi açtı. Saldırgan tavrını sürdüren kocayı, polis ekipleri bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Polis ekiplerinin üzerinde yaptığı aramada belinde de 3 adet bıçak bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra en yakın hastaneye kaldırıdı. Ayrıca olay yerine gelen bir diğer ambulans ile de Ayten Mutlu tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

\"KOCAM BENİ ÖLDÜRECEK SAKLAYIN BENİ\"

Olayın olduğu sırada fırında olduğunu söyleyen Mehmet Hanifi Oğuzbey isimli vatandaş, \"Ben fırının içindeydim ekmek alıyordum. Bir baktım karısı telaşla girdi içeri, \'Kocam beni kovalıyor öldürecek saklayın beni\' dedi bizde sakladık onu. Adam geldi dolandı buraları karısını göremeyince çevredekilere saldırdı. Polisi çağırdık olay yerine. Polis gelince onlara da bıçakla saldırdı. Polis iki el havaya ateş açtı. Adam durmayınca polis ayağına sıktı\" dedi.

POLİS OLAY YERİNDE ÇALIŞMA YAPTI

Polis ekipleri olayın yaşandığı yere şerit çekerek kapattı. Polis ekiplerinin yerde bulunan bıçakları ve delilleri tek tek numaralandırdığı görüldü. Ayrıca olay sonrası polis ekipleri çevredeki vatandaşların bilgisine başvurup güvenlik kamera görüntüsü aradı. Polis her ayrıntıyı tek tek fotoğraflayarak kayıt altına aldı. Polis ekiplerinin çalışması yaklaşık 1 saat sürdü. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Canser ve Ayten Mutlu çiftinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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