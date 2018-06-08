T24 LogoT24 Logo
Gündem

Esenyurt'ta doğal gaz patlaması sonrası yangın : 2 yaralı (2)

Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) ESENYURT'ta doğalgaz patlaması sonucu 4 katlı binada yangın çıktı

08 Haziran 2018 20:04

Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) ESENYURT\'ta doğalgaz patlaması sonucu 4 katlı binada yangın çıktı. Yangında 1\'i ağır, 2 kişi yaralandı.
Esenyurt Talatpaşa Mahallesi\'nde bulunan 4 katlı bir binanın birinci katında saat 16.00 sıralarında lik belirlemelere doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlama sonrası alevler yükseldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında Suriyeli olduğu belirtilen 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken itfaiye alevlere müdahale etti. olayla ilgili inceleme sürüyor.

(FOTOĞRAF)

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ersan SANİSTANBUL DHA ESENYURTYangındaEsenyurt Talatpaşa MahallesiPatlamaYangında SuriyeliYaralılarFOTOĞRAF
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24