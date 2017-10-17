Esenyurt'ta dayı 8 bin lira alacağı için iki yeğenini öldürdü

Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)-ESENYURT\'ta, 8 bin lira alacaklısı olduğu yeğenleriyle kavga eden dayı Abdullah D., iki kardeş Hakan Vural ile Barış Vural\'ı pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı. Çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılan Vural kardeşler hayatını kaybetti.

Olay, Sivas Kongre Caddesi üzerinde saat 19.15\'te meydana geldi. İddiaya göre, ayrı araçlarla seyir halindeyken caddede karşılaşan dayı Abdullah D. ile iki yeğeni Hakan Vural ile Barış Vural arasından tartışma yaşandı. Abdullah D. yeğenlerinden 8 bin lira alacağı yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Ardından dayı Abdullah D., iki yeğenini pompalı tüfekle vurarak kaçtı. Olayda ağır yaralanan Hakan Vural ile Barış Vural çevredekilerin yardımıyla Esenyurt Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. İki kardeş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis caddeyi trafiğe kapatarak olay yeri incelemesi yaptı.

Polis, olayla ilgili çok yönlü çalışma başlatırken kaçan Abdullah D.\'yi yakalamak için harekete geçti.

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