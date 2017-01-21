Esenyurt'ta arama yapmak isteyen polise ateş açıldı

İstanbul Esenyurt'ta polise ateş açıldı. Saldırıda ilk belirlemeler göre ölen ya da yaralanan olmazken saldırgan olay yerinde silah ve çantasını bırakarak kaçtı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, olay, saat 09.45 sıralarında meydana geldi. Polis aracına ateş açan bir kişiye araçtaki polisler karşılık verdi.

Kısa süreli çatışma

Habertürk'ten Yusuf Doğan'ın haberine göre, Esenyurt'ta şüpheli bir kişiyi aramak isteyen polise silahla karşılık verildi. Kısa süreli çatışma çıktı. Kimliği belirsiz kişi, sırt çantasını atıp kaçtı. Çantada el bombası olma ihtimaline karşılık polis çevrede önlem aldı, operasyon sürüyor.

Çanta inceleniyor

Zanlının olay yerinden kaçarken attığı çanta ve silah da polis tarafından incelemeye alındı. Çevrede geniş bir güvenlik çemberi oluşturan polis, çantada bomba olma ihtimaline karşı bomba imha uzmanlarını da olay yerine çağırdı. Zanlının kaçarken olay yerinde bıraktığı el bombası fünye ile kontrollü şekilde patlatıldı. Polisin olay yerindeki incelemesi ve zanlının yakalanması yönelik operasyonu sürüyor.

Saldırgan kaçarken kameralara yakalandı

Saldırganın olay yerinden kaçma anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde dükkandaki vatandaşlar saldırı üzerine kapıya doğru yöneliyor. Bir süre sonra kapının önünden bir kişinin sokağın yukarısına doğru koştuğu görülüyor.