Esenyurt'ta AKP'nin belediye başkan adayı belli oldu

Necmi Kadıoğlu'nun istifasının ardından AKP'nin adayı Esenyurt Meclis üyesi Ali Murat Alatepe, Esenyurt'un yeni Belediye Başkanı adayı oldu.

Esenyurt Belediye Meclisi'nde 13 CHP'li üyeye karşılık 32 AKP'li üye bulunuyor.

Seçim ne zaman yapılacak?

İstanbul Valiliği, Esenyurt Belediye Meclisi toplantısına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

Esenyurt İlçe Belediye Başkanlığı Makamı, Sayın Necmi KADIOĞLU’nun istifası nedeniyle boşalmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45. Maddesi hükümleri doğrultusunda, Esenyurt İlçe Belediye Meclisinin, yeni Belediye Başkanını seçmek üzere, Esenyurt Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda 20/12/2017 Çarşamba günü Saat: 15.00’te toplanması Valiliğimizce uygun görülmüştür.

Anılan yer, tarih ve saatte, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45. Maddesinde belirtilen usullere uygun olarak yapılacak toplantıya Belediye Meclis Üyelerinin katılımları gerektiği 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun ilgili hükümleri gereğince ilanen duyurulur.

Ali Murat Alatepe kimdir?

Ali Murat Alatepe, 1966 Erzurum merkez doğumlu. Eğitimini Erzurum ve Ankara da çeşitli okul, kişisel gelişim ve dil kursları ile birlikte sürdürdü. Toplum ve Halkla ilişkilere yönelik kişisel eğitimlere devam etmekte. Siyaset Akademisi 3. dönem mezunu.

Alatepe, evli ve çocuğu var. Kızılay Kurucu Bşk. Yrd., Kaymakamlık Mütevelli Heyet Üyeliği, İlim Yayma Cemiyeti Denetleme Kur. Bşk., Kent Konseyi Yürütme Kr. Üyeliği ve Genclik meclisi Başkanlığı, Erzurum dernekler birliği siyasi Koordinatörlüğü ve Kıraç spor Kulübü Başkanlığı görevlerinde bulundu.

AKP'de Belde başkan yardımcılığı , Halkla İlişkiler ve Seçim İşleri Birim Başkanlığı, 2007 Genel Seçimleri ve referandumların da S.K.M. Başkanlığı görevlerini, ayrıca Esenyurt-Kıraç birleşmesi sonucunda 2009 yerel, 2010 -2012 referandumları ve 2011 genel 2014 yerel seçimlerinde SKM bşk yardımcısı olarak görev yaptı. 2009 Yerel secimlerinde Esenyurt Belediye meclis Üyesi secildi, 2011-2014 arası Belediye encümeni ayrıca 5 yıl plan Bütce ve spor komisyonu üyeliği yaptı. 2012 Yılından Beri Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu’nun Sieteler ve Toplu konutlardan sorumlu Danışmanlıgını yapmakla birlikte . 2014 yerel secimlerinde Tekrar Esenyurt-İBB meclis Üyesi secildi.