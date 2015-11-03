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Esenyurt’ta 3 kişilik aile evinde ölü bulundu

Eşi ve 3 yaşındaki oğlunu öldüren adamın intihar ettiği ihmali üzerinde duruluyor

03 Kasım 2015 15:46

İstanbul Esenyurt Orhangazi Mahallesi’nde eşi ve 3 yaşındaki oğlunu öldüren Nejdet Arıkan’ın intihar ettiği düşünülüyor.

Zaman’ın haberine göre, Polis, gümrük memuru babanın cinnet getirip tabancayla eşi ile oğlunu öldürdüğü, ardından da aynı silahla intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor. Babanın silahının cesedinin yanı başında bulunması polise olayın bu şekilde cereyan ettiği düşündürüyor. Kesin sonuç balistik ve Adli Tıp Kurumu'nun incelemesinden sonra anlaşılacak

 

Arkadaşları işe gelmeyişinden şüphelendi

 

İstanbul Gümrük ve Muhafaza Müdürlüğü'nde memur olarak çalışan Nejdet Arıkan'dan 2 gündür haber alamayan iş arkadaşları Arıkan'ın evine gitti. Arıkan'ın arkadaşları defalarca evin ziline bastı; fakat kapıyı açan olmadı. Bunun üzerine Arıkan'ın meslektaşları ve komşuları durumu polise bildirdi. Polis çilingir yardımıyla kapı açtı. İçeri giren ekipler evde Nejdet Arıkan, öğretmen eşi Figen Arıkan ile 3 yaşındaki oğlu E. Arıkan'ı tabancayla öldürülmüş halde buldu.

Olay yerindeki incelemelerin ardından cenazeler otopsi yapılmak üzere Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından da Arıkan ailesinin cenazeleri bugün öğle  saatlerinde yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak memleketleri Antalya'ya götürüldü.

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