Esenyurt'ta 11 işçinin öldüğü yangın elektrikten çıkmış

T24 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın hazırladığı rapora göre yangın 21.07'de başladı ve 21.14'te ilk müdahaleyi ekipler yaptı. Gece 00.45'te tamamen söndürülen yangın pvc-polyester çadırların üzerinden geçen elektrik kablosundan çıktı.

Rapora göre yangın, önce 1 No'lu çadırın üzerinden geçen elektrik tesisatından çıkan kıvılcımların sünger yataklara düşmesiyle başladı. Polyester çadır örtüsünün tutuşmasıyla hızlanan yangın rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. 1 No'lu çadırda sıkışan 11 işçi birkaç dakika içinde yanarak can verdi.

Raporda yangın öncesinde işçilerin kaldığı çadırlar hakkında ilginç bilgiler yer alıyor. Rapora göre işçilerin yatakhane ve yemekhane olarak kullandıkları çadırlar metal profil üzeri PVC polyester branda kaplı. Isınma tavana asılı ve ayaklı infrared ısıtıcılarla, aydınlatma ise duylu ampuller ile sağlanıyordu.

Çadır içerisinde ranzalar arasında ısıtıcı, su ısıtıcısı, büro tipi buzdolapları gibi elektrikli cihazlar tespit edildi. Raporda yanmayan yatakhanede yapılan incelemede, işçilerin soğuktan korunmak amacıyla ranzaların etrafını battaniyelerle kapatmaları ve tüm giyim eşyalarının da ranzalarda asılı bulunmasının yangın yükünün artmasına neden olduğu belirtildi.