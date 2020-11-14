Esenyurt'ta "Miss Uganda" baskını!

Polis ekiplerinin, İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir eğlence mekânına düzenledikleri baskında, Miss Uganda yarışmasına katılan yarışmacı ve davetlilerinin de aralarında olduğu kişilere ceza yağdı.

Esenyurt'ta bir eğlence mekânında düzenlenerek Koronavirüs tedbirlerinin ihlal edildiği "Miss Uganda" yarışmasının ortaya çıkmasının ardından polis ekipleri, yine yabancı uyruklu kişiler tarafından saat 02.00'de düzenlenen bir eğlenceye baskın yaptı.



Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan bir mekânda Koronavirüs tedbirlerinin ihlal edilerek eğlence düzenlendiği bilgisine ulaştı.



Yapılan baskında, polis ekipleri tarafından eğlence mekânında bulunan yabancı uyruklu vatandaşların pasaport kontrolleri yapıldı.

Eğlence mekânında bulunan yabancı uyruklu kişilerin aralarında koronavirüs tedbirlerinin ihlal edilerek düzenlenen "Miss Uganda" yarışmasına katılan yarışmacılar ve davetliler olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri tarafından mekanda bulunan 67 kişiye toplam 60 bin 300 lira para cezası kesildi. Eğlence mekanının sahibi gözaltına alınırken, 3 bin 180 lira para cezası uygulandı. Baskının ardından gece mekanından ayrılan yabancı uyruklu kişiler taksilerle evlerine döndü.