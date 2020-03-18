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Esenyurt'ta kahvede okey oynayan bir grup yakalandı: Salgın olduğunu bilmiyorduk

18 Mart 2020 16:55

İstanbul Esenyurt'ta Koronavirüs önlemleri kapsamında kapalı olması gereken bir kahvehaneye, polis denetim yaptı. Polisin uyarılarının ardından kahvehanedeki bir kişi, salgından haberinin olmadığını söyledi. 

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