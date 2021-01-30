Esenyurt'ta iki grup arasında kılıçlı kavga: 2 kişi yaralandı

İstanbul Esenyurt’ta iki grup arasında laf atma iddiasıyla çıkan kavgada pompalı tüfek ve kılıç kullanıldı. Biri kılıç darbesiyle olmak üzere toplam 2 kişinin yaralandığı kavgada, araziye saklanan pompalı tüfek de bulundu.

Esenyurt’ta iddiaya göre, iki grup arasında laf atma bahanesiyle kavga çıktı. Kavgada birisi kılıç olmak üzere toplam iki kişi yaralandı. Polisin özel harekatında geldiği olayda 2 kişi gözaltına alındı.

Olay yerinde arazide arama yapan polis çalıların arasına saklanmış pompalı tüfek bulundu.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken polisn olayla ilgili çalışması devam ediyor. (İHA)