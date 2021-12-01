Esenyurt'ta iki çocuk girdikleri 4 binada yangın çıkardı

İstanbul Esenyurt’ta bir binanın bodrum katında atıl halde duran eşyaları ateşe vererek yangın çıkaran iki çocuğun, ilçede 3 adreste daha yangın çıkardığı belirlendi. Polis ekipleri, girdikleri binaları ateşe veren iki çocuğu yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, geçtiğimiz salı günü Sultaniye mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, iki çocuk rastgele girdikleri binaların bodrum katında bulunan eşyaları ateşe vererek kaçtı. Büyük panik yaşayan vatandaşlar kendilerini sokağa attılar.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ilk çalışmalarının ardından “kundaklama” şüphesi olduğunu söyleyerek polis ve apartman sakinlerine bilgi verdi.

Kamera görüntülerini inceleyen apartman sakinleri ise iki çocuğun apartmana girip yaklaşık 2 dakika içinde koşarak çıktıklarını fark etti. Polis ekipleri ise aynı mahallede 3 farklı noktada daha bu tarz ihbar olduğunu belirleyerek olayla ilgili çalışma başlattı.