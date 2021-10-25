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Esenyurt'ta bir dernek binasını sopalı grup bastı

Gözaltılar var

25 Ekim 2021 09:10

Esenyurt'ta bir dernek binası, eli sopalı grup tarafından basıldı. Yaralananların olduğu olaya müdahale eden polis ekipleriyse kavgayı güçlükle ayırdı. 

Olay, dün akşam saatlerinde Osmangazi Mahallesi'nde bulunan Kıraç Sinoplular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde yaşandı. Nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü dernek üyeleri ile arasında tartışma çıkan eli sopalı grup, dernek binasını bastı. İki grup arasında yaşanan kısa süreli tartışma sonuç vermeyince taraflar arasında kavga çıktı. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis geldi. (İHA)

EsenyurtKavgaDernek
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