Esenyurt'ta AVM'de bıçaklı saldırı: 18 yaşından küçük bir çocuk yaralandı

İstanbul Esenyurt'ta bir alışveriş merkezi içerisinde 'yan bakma' gerekçesiyle çıkan kavgada 18 yaşındaki bir çocuk bıçaklandı. Bıçaklı zanlının alışveriş merkezine nasıl girdiği araştırılıyor.

Olay, geçtiğimiz hafta cumartesi günü saat 18.30 sıralarında Esenyurt'ta bulunan bir AVM içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, yaşları 18'den küçük olan E. R. ve F. K. bir kafede oturuyordu. Taraflar arasında kavga çıktı. Bu sırada E. R. yanındaki bıçak ile Y. Y.'yi bacağından yaraladı.

Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken şüpheliler ise kaçtı. Yunus Y. hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri olayın failleri ile ilgili çalışma başlattı. Adliyeye sevk edilen zanlının adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

Güvenlik görevlilerinden görüntü çeken vatandaşa tepki

Güvenlik görevlileri olay sonrası görüntü çeken bir vatandaşa tepki göstererek engellemeye çalıştı. Yaşanan olay sonrası kapıda X-Ray cihazları ile arama yapılan AVM'ye bıçağın nasıl sokulduğu sorusu akıllara geldi. (İHA)