Esenyurt'ta akraba kavgası; 2 kişi bıçaklandı

Esenyurt'ta akraba oldukları öğrenilen bir grup arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı. Olayın ardından 3 şüpheli gözaltına alındı.

Önceki gün saat 14.00 sıralarında Saadetdere Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre M.A., aralarında daha önceden husumet bulunan akrabaları M.A., O.A. ve M.Ç.'yi telefonla arayıp, onlara hakaret etti. Bunun üzerine 3 akrabası, yaşadığı sokağa gelerek, M.A. ile tartıştı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle gelen 3 kişiden biri, M.A.'yı sırtından ve kavgayı ayırmak isteyen M.T.'yi bacağından bıçakladı. 2 yaralı kanlar içinde yerde kalırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.



Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavileri süren M.A. ve M.T.'nin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yapılan çalışmada kimlikleri tespit edilen 3 şüpheli, Şişli'de kaçtıkları otomobilde yakalandı. Polis merkezine götürülen şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)