Esenyurt'ta AKP döneminden kalan fatura CHP belediyesine kesildi, 67 milyon liralık borçla banka hesabına bloke konuldu

CHP belediyesi olan İstanbul Esenyurt Belediyesi’nin AKP döneminden kalan 67.8 milyon liralık borcu nedeniyle banka hesabına bloke konuldu.

Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberine göre, AKP döneminde belediyenin temizlik işleri ihalesini alan Albayrak grubuna ait Yeşil Adamlar Atık Yönetimi ve Taşımacılık A.Ş. 2017 ve 2018 yıllarına ait 14 aylık alacağı için yerel seçime sayılı günler kala tahsilat için harekete geçti.

14 ay fatura düzenlemeyen şirket, icraya başvurdu. İcra Müdürlüğü Esenyurt Belediyesi'ne 2019 yılının şubat ayında 5 milyon 888 bin liralık faiz ile birlikte toplam 67 milyon 858 bin liralık “ilamsız takipte ödeme emri” tebliğ ederek icra takibi başlattı.

O dönem AKP yönetiminde olan belediye, hak ediş evrakında fatura bulunmadığından ödeme yapmadı ve faiz alacağına itiraz etti. Seçime günler kala 22 Mart 2019 tarihinde belediye, şirketin alacağının 1.7 milyon liralık kısmını ödedi. 9 Nisan 2019'da şirketin haciz talebi, icra müdürlüğü tarafından kabul edildi.

İcra Müdürlüğü, belediyenin “haczedilemez” olan vergi, resim ve harç hesaplarına haciz koydu. Belediyenin yıllık 600 milyon liralık gelirinin toplandığı tüm hesaplar bloke edildi.